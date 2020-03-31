В Португалии задержали трех офицеров миграционной службы, подозреваемых в убийстве украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Полиция Португалии объявила о задержании трех офицеров полицейской иммиграционной службы по подозрению в убийстве 40-летнего украинца в аэропорту Лиссабона. Об этом говорится в обнародованном заявлении судебной полиции Португалии, передает УНН.
"Судебная полиция в сотрудничестве с другими службами установила личности и задержала трех мужчин в возрасте 42, 43 и 47 лет в связи с убедительными признакам совершения преступления - убийства", - говорится в обнародованном заявлении.
Так, следствие установило, что они причастны к убийству 40-летнего украинца, который 10 марта пытался незаконно въехать в страну.
Сообщается, что мужчину убили в помещении временного монтажного центра в аэропорту Лиссабона 12 марта после того, как он якобы "спровоцировал некоторые беспорядки".
Как ранее сообщал УНН, сотрудники португальской миграционной службы задержали и убили гражданина Украины, который прибыл в страну в поисках работы.