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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86350 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 16:07 • 102738 просмотра

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В Португалии задержали трех офицеров миграционной службы, подозреваемых в убийстве украинца

В Португалии задержали трех офицеров миграционной службы, подозреваемых в убийстве украинца

Киев  •  УНН

 • 5815 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Полиция Португалии объявила о задержании трех офицеров полицейской иммиграционной службы по подозрению в убийстве 40-летнего украинца в аэропорту Лиссабона. Об этом говорится в обнародованном заявлении судебной полиции Португалии, передает УНН.

"Судебная полиция в сотрудничестве с другими службами установила личности и задержала трех мужчин в возрасте 42, 43 и 47 лет в связи с убедительными признакам совершения преступления - убийства", - говорится в обнародованном заявлении.

Так, следствие установило, что они причастны к убийству 40-летнего украинца, который 10 марта пытался незаконно въехать в страну.

Сообщается, что мужчину убили в помещении временного монтажного центра в аэропорту Лиссабона 12 марта после того, как он якобы "спровоцировал некоторые беспорядки".

Как ранее сообщал УНН, сотрудники португальской миграционной службы задержали и убили гражданина Украины, который прибыл в страну в поисках работы.

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