У Порошенка та путіна вийшли з однаковими "темниками" проти Саміту миру - експерт

У російському кремлі та українській "Євросолідарності" користуються однаковими тезами щодо критики України у світі. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких. Він наголошує: заяви кремля та "темники" для спікерів партії Порошенка щодо Саміту миру у Швейцарії – однакові, передає УНН.

"Оцінки Саміту миру, що у депутатів Порошенка, що у пропагандистів путіна – однакові. Це можна було б списати на випадковість, якби Порошенка раніше не ловили на подібних речах", - пише експерт.

Гладких показав, на його думку, "темник" для коментування Саміту миру представниками "Євросолідарності" і підкреслив: документ майже дослівно повторює тексти пропагандиста путіна Соловьйова.

· "Темник "Євросолідарності": "Саміт миру – власне миру нам не принесе. Три питання винесені на його розгляд не передбачають ні миру, ні навіть перемир’я, чи зупинки війни проти України".

· Пост російського пропагандиста Соловьйова: "Ничего общего с миром "мирный саммит" не имел. Урегулирование украинского кризиса так и не приближено ни на йоту", - наголошує Гладких.

Також, за словами експерта, представники "Євросолідарності", як і російські пропагандисти, мають поширювати тези про нібито нелегітимність Президента України та критикувати свою неучасть у Саміті.

· "Темник "Євросолідарності": "На Банковій мають розрахунок, що Саміт миру підтвердить легітимність Президента В.Зеленського та буде відповідати його амбіціям стати "світовим лідером".

· Пост російського пропагандиста Соловьйова:

"Затея утратившего легитимность Зеленского настроить мировое большинство против России обернулась пшиком", - пише Гладких.

На думку експерта, і в Порошенка, і в путіна однаково заявляють, що Саміт миру провалився, бо там не було представників росії та "Євросолідарності".

· "Темник "Євросолідарності": "Результат Саміту миру був би більш вражаючим, якби влада відмовилась від партійного егоїзму і залучила до його підготовки всі дипломатичні сили, у тому числі від "Європейської Солідарності".

· Пост російського пропагандиста Соловьйова: "Все решения Саммита в отсутствие России просто бессмысленны. Реальная "формула мира" была предложена Президентом РФ Владимиром Путиным". Словом без братів-близнюків – Порошенка і Путіна Саміт "нє настаящій"!", - зазначив Гладких.

Експерт нагадав, що це не перший випадок, коли представники команди Порошенка та пропагандисти путіна, виступаючи із заявами проти України, звучать в унісон.

"Так, буквально за декілька днів до Саміту миру прессекретар путіна Пєсков і не прессекретар путіна Порошенко вийшли з однаковою критикою міжнародної діяльності України. Логіка подібних заяв і в кремля, і в Порошенка, на жаль, співпадає: чим гірше для України – тим краще для кремля та Порошенка. Проти останнього вже порушено кримінальне провадження за 111 статтею ККУ "держзрада". Судячи із дій Порошенка, цю статтю він відпрацьовує на 100%", - резюмує Гладких.

Як повідомлялось раніше, Порошенко та Пєсков надали однакові негативні оцінки "Конференції з відновлення України у Берліні та Саміту миру у Швейцарії.