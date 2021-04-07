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У полтавському суді оголосили обвинувальний акт у справі покійного Кернеса

У полтавському суді оголосили обвинувальний акт у справі покійного Кернеса

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Київському районному суді Полтави сьогодні оголосили обвинувальний акт у справі щодо покійного мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців. Про це журналісту УНН розповів представник інтересів родини Кернеса у суді, ексадвокат Кернеса Олександр Гунченко.

Цитата

“Суд почав розгляд справи по суті, був оголошений обвинувальний акт прокурором. Був визначений порядок дослідження доказів. Згідно з порядком, який був визначений, необхідно в першу чергу допитати потерпілих, після чого свідків. Після цього вивчити письмові докази й лише тоді допитати обвинувачених. Через те, що потерпілих сьогодні в суді не було, суд відклав засідання на 14 квітня”, — розповів Гунченко.

За його словами, сини Кернеса — Кирил та Данило виступають проти закриття справи через смерть батька й наполягають на його повної реабілітації.

“Родичі Кернеса це його сини Кирил та Данило заявили про це ще на підготовчій стадії судового засідання. Вони сказали, що проти закриття кримінальної справи оскільки така обставина є не реабілітуючою”, — сказав Гунченко.

Контекст

Справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького, які обвинувачуються у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року, повторно розглядав Київський райсуд Полтави.

Доповнення

Кернес помер на 62-му році життя 16 грудня 2020 року в берлінській клініці “Шаріте”, де проходив лікування після ускладнень від COVID-19. Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня, поховали колишнього мера харківському міському кладовищі № 2.

29 січня 2021 року суд вирішив не закривати справу стосовно Кернеса у зв’язку з його смертю і продовжити розгляд, оскільки на цьому наполягали родичі обвинуваченого та захист.

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