В полтавском суде объявили обвинительный акт по делу покойного Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киевском районном суде Полтавы сегодня объявили обвинительный акт по делу о покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников. Об этом журналисту УНН рассказал представитель интересов семьи Кернеса в суде, экс-адвокат Кернеса Александр Гунченко.
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"Суд начал рассмотрение дела по существу, был объявлен обвинительный акт прокурором. Был определен порядок исследования доказательств. Согласно повестке, которая была определена, необходимо в первую очередь допросить потерпевших, после чего свидетелей. После этого изучить материалы дела и только тогда допросить обвиняемых. Так что пострадавших сегодня в суде не было, суд отложил заседание на 14 апреля", - рассказал Гунченко.
По его словам, сыновья Кернеса - Кирилл и Даниил выступают против закрытия дела из-за смерти отца и настаивают на его полной реабилитации.
"Родственники Кернеса это его сыновья Кирилл и Даниил заявили об этом еще на подготовительной стадии судебного заседания. Они сказали, что против закрытия уголовного дела так это обстоятельство является не реабилитирующим", - сказал Гунченко.
Контекст
Дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которые обвиняются в угрозе убийством, незаконном лишении свободы и истязании двух активистов Харьковского евромайдана в январе 2014 года, повторно рассматривал Киевский райсуд Полтавы.
Дополнение
Кернес умер на 62-м году жизни 16 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19. Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря, похоронили бывшего мэра на харьковском городском кладбище № 2.
29 января 2021 года суд решил не закрывать дело в отношении Кернеса в связи с его смертью и продолжить рассмотрение, поскольку на этом настаивали родственники обвиняемого и защиту.