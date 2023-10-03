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У Польщі визнали, що Україна запрошувала Варшаву на Форум оборонних індустрій, і вибачились

Київ • УНН

 • 1556350 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін вибачився за свою заяву про те, що Україна не запросила Варшаву на Форум оборонних індустрій, який відбувся 29 вересня у Києві, повідомляє УНН.

Деталі

Раніше в ефірі польського телеканалу він заявив, що найбільший оборонний концерн країни Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) нібито не запросили на Форум в Україну.

“У зв’язку з моєю заявою я прошу вибачення за будь-яке непорозуміння”, — написав він у соцмережі X (колишній Twitter).

Він пояснив, що під час інтерв’ю не мав повної інформації про ситуацію.

“Після розмови з президентом Polska Grupa Zbrojeniowa я отримав інформацію, що PGZ отримала запрошення”, — додав Сасін.

Концерн PGZ також прокоментував ситуацію. Відповідно до заяви, концерн постійно контактує з Україною, співпраця з українськими колегами налагоджена та підписано певні контракти, зокрема про обслуговування танків Leopard 2A4 і постачання самохідних гаубиць Krab.

W związku z moją dzisiejszą wypowiedzią w @RadioZET_NEWS przepraszam za powstałe nieporozumienie. https://t.co/XhiJBmjO5q pic.twitter.com/X4aRLVf2NN

— Jacek Sasin (@SasinJacek) October 2, 2023

Нагадаємо

Посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що представники Польщі не брали участі в Міжнародному форумі оборонних індустрій, попри те, що Польща була однією з перших, хто отримав запрошення. 

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