У Польщі визнали, що Україна запрошувала Варшаву на Форум оборонних індустрій, і вибачились
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін вибачився за свою заяву про те, що Україна не запросила Варшаву на Форум оборонних індустрій, який відбувся 29 вересня у Києві, повідомляє УНН.
Деталі
Раніше в ефірі польського телеканалу він заявив, що найбільший оборонний концерн країни Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) нібито не запросили на Форум в Україну.
“У зв’язку з моєю заявою я прошу вибачення за будь-яке непорозуміння”, — написав він у соцмережі X (колишній Twitter).
Він пояснив, що під час інтерв’ю не мав повної інформації про ситуацію.
“Після розмови з президентом Polska Grupa Zbrojeniowa я отримав інформацію, що PGZ отримала запрошення”, — додав Сасін.
Концерн PGZ також прокоментував ситуацію. Відповідно до заяви, концерн постійно контактує з Україною, співпраця з українськими колегами налагоджена та підписано певні контракти, зокрема про обслуговування танків Leopard 2A4 і постачання самохідних гаубиць Krab.
W związku z moją dzisiejszą wypowiedzią w @RadioZET_NEWS przepraszam za powstałe nieporozumienie. https://t.co/XhiJBmjO5q pic.twitter.com/X4aRLVf2NN— Jacek Sasin (@SasinJacek) October 2, 2023
Нагадаємо
Посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що представники Польщі не брали участі в Міжнародному форумі оборонних індустрій, попри те, що Польща була однією з перших, хто отримав запрошення.