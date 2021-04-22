У Польщі та Мексиці виявили підробку вакцини Pfizer від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Американська фармацевтична компанія Pfizer у четвер підтвердила, що виявила підроблені дози вакцини від коронавірусу в Мексиці і Польщі, передає УНН з посиланням на BBC.
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Повідомляється, що вакцина була вилучена владою двох країн, а подальша перевірка підтвердила, що препарати є підробленими.
У Мексиці вони мали фальшиві етикетки. За даними ЗМІ, псевдовакцина була фізично нешкідливою, але не забезпечувала захисту від коронавірусу.
Представник уряду Мексики заявив, що підроблені вакцини були виявлені кіберполіцією після того, як вони були виставлені на продаж в соціальних мережах за ціною до 2500 доларів за щеплення. У результаті, декілька осіб були арештовані.
У Польщі ця речовина насправді була засобом від зморшок, її вилучили в квартирі у чоловіка, ім'я якого не називається. За повідомленнями, в країні ніхто не отримував підроблені дози.
Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що підроблені вакцини "становлять серйозну загрозу для здоров'я населення в усьому світі".
ВООЗ закликала ідентифікувати і вилучити з обігу.
Міністр охорони здоров'я Польщі в середу наголосив, що ризик появи підроблених доз в офіційному обороті "практично відсутній".
Що було раніше
У Молдові розгорівся "вакцинний" скандал навколо препарату від Pfizer. Адвокат, лідер "Партії змін" Штефан Глигор заявив з посиланням на свої джерела, що в Єдинецькому районі нібито позачергово щеплюють вакциною даної компанії районних радників від Партії соціалістів і їх наближених.