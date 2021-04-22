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В Польше и Мексике обнаружили подделку вакцины Pfizer от коронавируса

В Польше и Мексике обнаружили подделку вакцины Pfizer от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13091 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Американская фармацевтическая компания Pfizer в четверг подтвердила, что выявила поддельные дозы вакцины от коронавируса в Мексике и Польше, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сообщается, что вакцина была изъята властями двух стран, а дальнейшая проверка подтвердила, что препараты являются поддельными.

В Мексике они имели фальшивые этикетки. По данным СМИ, псевдовакцина была физически безвредной, но не обеспечивала защиты от коронавируса.

Представитель правительства Мексики заявил, что поддельные вакцины были обнаружены киберполицией после того, как они были выставлены на продажу в социальных сетях по цене до 2500 долларов за прививку. В результате, несколько человек были арестованы.

В Польше это вещество на деле было средством от морщин, их изъяли в квартире у мужчины, имя которого не называется. По сообщениям, в стране никто не получал поддельные дозы.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что поддельные вакцины “представляют серьезный риск для здоровья населения во всем мире”.

ВОЗ призвала идентифицировать и изъять из обращения.

Министр здравоохранения Польши в среду подчеркнул, что риск появления поддельных доз в официальном обращении “практически отсутствует”.

Что было ранее

В Молдове разгорелся “вакцинный” скандал вокруг препарата от Pfizer. Адвокат, лидер “Партии перемен” Штефан Глигор заявил со ссылкой на свои источники, что в Единецком районе якобы вне очереди прививают вакциной данной компании районных советников от Партии социалистов и их приближенных.

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