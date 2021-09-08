У Польщі стався вибух на збройовому заводі: є жертва

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. У польському місті Скаржисько-Каменна на збройовому заводі Mesko стався вибух, унаслідок якого загинула 41-річна робітниця. Про це повідомляє УНН за даними RMF FM.

Деталі

За попередніми даними, вибух стався в цеху з виробництва вибухових речовин під час підготовки небезпечної речовини до транспортування. Загибла працівниця переносила пакування з висушеною вибухівкою, яка згодом вибухнула у неї в руках.

Повідомляють, що у цьому самому цеху заводу п’ять місяців тому стався аналогічний інцидент, унаслідок якого загинула 48-річна жінка.

Наразі встановлюють деталі сьогоднішнього інциденту. Інспекція перевіряє, чи виконали керівники заводу рекомендації після квітневої трагедії, оскільки тоді було виявлено багато порушень в організації роботи.

Нагадаємо

26 серпня сталися масштабні вибухи боєприпасів у військовій частині Жамбилської області Казахстану, унаслідок чого загинуло щонайменше 15 людей.

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