У Польщі сталось ДТП за участю українських студентів: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У п’ятницю в районі польської Долини трапилось ДТП за участю українських студентів, внаслідок якої дві пасажирки отримали тяжкі травми. Про це повідомляє посольство України у Польщі, передає УНН.
"25 травня в районі Долини Служевської трапилося ДТП за участю українських студентів, які навчаються у варшавських вишах. Внаслідок ДТП дві пасажирки отримали тяжкі травми і перебувають в лікарні МВСіА. З України вже прибули родичі постраждалих", - повідомили в посольству.
За словами дипломатів, у неділю в лікарні обох студенток відвідала консул, яка поспілкувалася з дівчатами та їх батьками.
"Відбулася також зустріч з представником одного з вишів, де навчається одна з дівчат. Справа перебуває на контролі Консульського відділу Посольства України у Варшаві", - йдеться в повідомленні посольства.
Як повідомляв УНН, напередодні у Польщі вщент згорів пасажирський автобус Київ-Прага, який перевозив близько 70 громадян України.