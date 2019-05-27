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У Польщі сталось ДТП за участю українських студентів: є постраждалі

У Польщі сталось ДТП за участю українських студентів: є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У п’ятницю в районі польської Долини трапилось ДТП за участю українських студентів, внаслідок якої дві пасажирки отримали тяжкі травми. Про це повідомляє посольство України у Польщі, передає УНН.

"25 травня в районі Долини Служевської трапилося ДТП за участю українських студентів, які навчаються у варшавських вишах. Внаслідок ДТП дві пасажирки отримали тяжкі травми і перебувають в лікарні МВСіА. З України вже прибули родичі постраждалих", - повідомили в посольству.

За словами дипломатів, у неділю в лікарні обох студенток відвідала консул, яка поспілкувалася з дівчатами та їх батьками.

"Відбулася також зустріч з представником одного з вишів, де навчається одна з дівчат. Справа перебуває на контролі Консульського відділу Посольства України у Варшаві", - йдеться в повідомленні посольства.

Як повідомляв УНН, напередодні у Польщі вщент згорів пасажирський автобус Київ-Прага, який перевозив близько 70 громадян України.

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