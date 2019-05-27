В Польше произошло ДТП с участием украинских студентов: есть пострадавшие

"25 мая в районе Долины Служевськои произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА. Из Украины уже прибыли родственники пострадавших", - сообщили в посольство.



По словам дипломатов, в воскресенье в больнице обоих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями.



"Состоялась также встреча с представителем одного из вузов, где учится одна из девушек. Дело находится на контроле Консульского отдела Посольства Украины в Варшаве", - говорится в сообщении посольства.



Как сообщал УНН, накануне в Польше полностью сгорел пассажирский автобус Киев-Прага, перевозивший около 70 граждан Украины.