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В Польше произошло ДТП с участием украинских студентов: есть пострадавшие

В Польше произошло ДТП с участием украинских студентов: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 13777 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В пятницу в районе польской Долины произошло ДТП с участием украинских студентов, в результате которой две пассажирки получили тяжелые травмы. Об этом сообщает посольство Украины в Польше, передает УНН.

"25 мая в районе Долины Служевськои произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА. Из Украины уже прибыли родственники пострадавших", - сообщили в посольство.

По словам дипломатов, в воскресенье в больнице обоих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями.

"Состоялась также встреча с представителем одного из вузов, где учится одна из девушек. Дело находится на контроле Консульского отдела Посольства Украины в Варшаве", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщал УНН, накануне в Польше полностью сгорел пассажирский автобус Киев-Прага, перевозивший около 70 граждан Украины.

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