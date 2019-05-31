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У Польщі навчаються 40 тисяч українських студентів – дипломат

У Польщі навчаються 40 тисяч українських студентів – дипломат

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У Польщі на сьогодні навчаються 40 тисяч українських студентів. Про це під час лекції у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заявив міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч, передає кореспондент УНН.

"У Польщі в даний час навчаються 40 тисяч українських студентів, і кожен університет може знайти цих представників вашого суспільства… Ми вітаємо їх, запрошуємо їх", - сказав Чапутовіч.

Він підкреслив, що українські студенти повинні використовувати знання та навички, які вони отримали під час навчання в Польщі та інших країнах ЄС, а потім повернутися і збудувати сучасну українську державу, суспільство.

Як повідомляв УНН, згідно з результатами дослідження, серед усіх іноземних студентів у Польщі понад половину - 55% складають українці.

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