У Польщі навчаються 40 тисяч українських студентів – дипломат
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Польщі на сьогодні навчаються 40 тисяч українських студентів. Про це під час лекції у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заявив міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч, передає кореспондент УНН.
"У Польщі в даний час навчаються 40 тисяч українських студентів, і кожен університет може знайти цих представників вашого суспільства… Ми вітаємо їх, запрошуємо їх", - сказав Чапутовіч.
Він підкреслив, що українські студенти повинні використовувати знання та навички, які вони отримали під час навчання в Польщі та інших країнах ЄС, а потім повернутися і збудувати сучасну українську державу, суспільство.
Як повідомляв УНН, згідно з результатами дослідження, серед усіх іноземних студентів у Польщі понад половину - 55% складають українці.