У Польщі 10-річна дівчинка прийшла в школу п'яна і з алкоголем в рюкзаку

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За попередніми даними поліцейських, 10-річна дівчинка в школі вживала алкоголь. Алкотестер показав, що вміст алкоголю у крові школярки сягав 0,5 проміле.

Зараз поліцейські пояснюють, як дитина вживала алкоголь і де його пила. Справу розглядатиме Сімейний суд.

Нагадаємо

На одеській “трасі здоров’я” продають алкоголь дітям.

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