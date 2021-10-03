У Польщі 10-річна дівчинка прийшла в школу п'яна і з алкоголем в рюкзаку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В одній з початкових шкіл у Ломжі 10-річна дівчинка прийшла на уроки в нетверезому стані. У рюкзаку вона також мала алкоголь. Про це пише Wiadomosci.wp, передає УНН.
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За попередніми даними поліцейських, 10-річна дівчинка в школі вживала алкоголь. Алкотестер показав, що вміст алкоголю у крові школярки сягав 0,5 проміле.
Зараз поліцейські пояснюють, як дитина вживала алкоголь і де його пила. Справу розглядатиме Сімейний суд.
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