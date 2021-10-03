В Польше 10-летняя девочка пришла в школу пьяная и с алкоголем в рюкзаке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В одной из начальных школ в Ломжи 10-летняя девочка пришла на уроки в нетрезвом состоянии. В рюкзаке она также алкоголь. Об этом пишет Wiadomosci.wp, передает УНН.
Детали
По предварительным данным полицейских, 10-летняя девочка в школе принимала алкоголь. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови школьницы достигал 0,5 промилле.
Сейчас полицейские объясняют, как ребенок употреблял алкоголь и где его пила. Дело будет рассматривать Семейный суд.
Напомним
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