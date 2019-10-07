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У політв'язня Віктора Шура погіршився стан здоров’я

Київ • УНН

 • 9549 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У політв'язня Віктора Шура, якого суд РФ визнав винним у шпигунстві на користь України, погіршився стан здоров’я. Про це повідомила Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У політв'язня Віктора Шура погіршився стан здоров’я

"За інформацією, яку надали рідні, протягом місяця його турбують сильні головні болі, болі в серці, підвищений тиск та набряк обличчя. Крім того, вони повідомили, що Віктор звертався за медичною допомогою, але не отримав її", - написала Денісова.

Зазначається, що у серпні 2018 року була аналогічна ситуація – сталося загострення хронічних хвороб. Ситуація щодо погіршення стану здоров'я Шура має системний характер.

"Тому звернулася до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів та забезпечити проведення відповідного медичного обстеження та лікування", - повідомила Денісова.

Раніше УНН повідомляв, що Віктора Шура було затримано у жовтні 2014 року ФБ РФ. У жовтні 2015 року – засуджено до 12 років колонії суворого режиму за нібито розвідувальну діяльність в Брянській області РФ.

Українські Національні Новини

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