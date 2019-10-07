У политзаключенного Виктора Шура ухудшилось состояние здоровья
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. У политзаключенного Виктора Шура, которого суд РФ признал виновным в шпионаже в пользу Украины, ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По информации, которую предоставили родные, в течение месяца его беспокоят сильные головные боли, боли в сердце, повышенное давление и отек лица. Кроме того, они сообщили, что Виктор обращался за медицинской помощью, но не получил ее", - написала Денисова.
Отмечается, что в августе 2018 года была аналогичная ситуация - произошло обострение хронических болезней. Ситуация относительно ухудшения состояния здоровья Шура носит системный характер.
"Поэтому обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры и обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения", - сообщила Денисова.
Ранее УНН сообщал, что Виктор Шур был задержан в октябре 2014 года ФБ РФ. В октябре 2015 года - приговорен к 12 годам колонии строгого режима за якобы разведывательную деятельность в Брянской области РФ.