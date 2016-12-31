У поліції закликали миколаївців утриматися від використання піротехніки

"Я б рекомендував всім і батькам захистити підлітків від цих петард. Є випадки, коли руки і пальці шкодили собі піротехнікою, особливо неліцензійною. Я вже не беру, що є рішення, поки у нас АТО, ми не пускаємо ці феєрверки. Що негативно може позначитися на здоров'ї наших людей, якщо раптом снаряд полетить не в ту сторону, так само і пожежно небезпечна ситуація має місце, - сказав А. Селіверстов.

Нагадаємо, що міська рада в Миколаєві дозволила використовувати феєрверки та петарди лише в новорічну ніч, День незалежності України, День Перемоги та День виведення військ з Афганістану. Проте, як повідомили кореспонденту УНН в ДСНС області, їх співробітники "з'ясували, що офіційна влада піротехнічні засоби використовувати не буде".