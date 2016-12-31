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В полиции призвали николаевцев воздержаться от использования пиротехники

В полиции призвали николаевцев воздержаться от использования пиротехники

Киев • УНН

 • 8589 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Заместитель начальника ГУ НП в Николаевской области подполковник полиции Александр Селиверстов призвал николаевцев воздержаться от использования пиротехники во время новогодних праздников. Такое заявление руководитель управления полиции сделал в эфире одного из местных телеканалов, сообщает УНН.

"Я бы рекомендовал всем и родителям защитить подростков от этих петард. Есть случаи, когда руки и пальцы вредили себе пиротехникой, особенно нелицензионной. Я уже не беру, что есть решение, пока у нас АТО, мы не пускаем эти фейерверки. Что негативно может сказаться на здоровье наших людей, если вдруг снаряд полетит не в ту сторону, так же и пожарно опасная ситуация имеет место, - сказал А. Селиверстов.

Напомним, что городской совет в Николаеве позволил использовать фейерверки и петарды только в новогоднюю ночь, День независимости Украины, День Победы и День вывода войск из Афганистана. Однако, как сообщили корреспонденту УНН в ГосЧС области, их сотрудники "выяснили, что официальные власти пиротехнические средства использовать не будет".

Украинские Национальные Новости

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