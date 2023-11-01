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У полі в Миколаївській області комбайн наїхав на вибухівку, двоє людей травмовані

Київ • УНН

 • 151981 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Миколаївщині під час роботи в полі комбайн випадково наїхав на невстановлену вибухівку. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

У полі в Миколаївській області комбайн наїхав на вибухівку, двоє людей травмовані

Деталі

Надзвичайна подія трапилася на полі на околиці села Снігурівка Миколаївської області.

У результаті детонації боєприпасу постраждали двоє чоловіків – 1961 та 1967 р.н. В одного з них - травматична ампутація двох ніг, інший після обстеження від госпіталізації відмовився.

У ДСНС нагадують, що українцям наразі потрібно бути особливо обережними та уважними, а також дотримуватись правил безпеки.

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