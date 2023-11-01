В поле в Николаевской области комбайн наехал на взрывчатку, два человека травмированы

Детали

Чрезвычайное происшествие случилось на поле на окраине села Снигиревка Николаевской области.

В результате детонации боеприпаса пострадали двое мужчин – 1961 и 1967 г.р. У одного из них - травматическая ампутация двух ног, другой после обследования от госпитализации отказался.

В ГСЧС напоминают, что украинцам сейчас нужно быть особенно осторожными и внимательными, а также соблюдать правила безопасности.

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