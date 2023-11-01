В поле в Николаевской области комбайн наехал на взрывчатку, два человека травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На Николаевщине во время работы в поле комбайн случайно наехал на неустановленную взрывчатку. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Чрезвычайное происшествие случилось на поле на окраине села Снигиревка Николаевской области.
В результате детонации боеприпаса пострадали двое мужчин – 1961 и 1967 г.р. У одного из них - травматическая ампутация двух ног, другой после обследования от госпитализации отказался.
В ГСЧС напоминают, что украинцам сейчас нужно быть особенно осторожными и внимательными, а также соблюдать правила безопасности.
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