У Південній Кореї знижується кількість випадків зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Південній Кореї зменшується кількість людей, які за добу захворіли на коронавірусну інфекцію. Кількість нових випадків найнижча за останні два тижні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yonhap News.
"У Південній Кореї у п'ятницю відбувається чергове зменшення випадків нових інфекцій, які зафіксували впродовж доби, оскільки масові перевірки у південно-східному місті Тегу, що стало епіцентром поширення нового коронавірусу, наближаються до свого завершення. Органи охорони здоров'я продовжують заходи зі стримування кластерних інфекцій по всій країні", - повідомили у ЗМІ.
Повідомляється, що із лікарень за добу виписали 177 пацієнтів, які одужали. Це вперше з 20 січня за день кількість людей, які одужали, більша, ніж кількість нових випадків зараження.
"110 нових випадків коронавірусу, які виявили у четвер - стали найменшою кількістю заражень за день за більш ніж два тижні, і призвели до загальної кількості інфекцій в країні - у 7 979 випадків", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що серед 67 людей, які померли через новий коронавірус у Південній Кореї – в основному літні люди з хронічними хворобами. Ще 59 осіб перебувають у критичному стані.
"Близько 61% підтверджених випадків були пов’язані релігійною сектою Сінчонджі в Тегу, яка є четвертим за величиною містом у країні з 2,5 мільйонами населення", - вказано у повідомленні.
Також зазначається, що на коронавірус перевірили 210 тис. послідовників Сінчонджі.
Нагадаємо, раніше в УНН повідомлялося, що кількість жертв коронавірусу у Кореї досягла 66 осіб.