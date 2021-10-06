У Південній Кореї вагітних вакцинуватимуть проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Уряд Південної Кореї цього тижня почне резервувати вакцини проти коронавірусу для вагітних. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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У Південній Кореї до кінця жовтня планують щепити проти коронавірусу 80% усіх дорослих. Влада вирішила прискорити темпи вакцинації за допомогою вагітних.
За даними Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань (KDCA), вагітні можуть записатися на вакцинацію проти коронавірусу з п’ятниці, 8 жовтня.
Щеплення вагітним робитимуть із 18 жовтня вакцинами Pfizer та Moderna.
“Вакцини безпечні для вагітних жінок і можуть значно знизити ризик їхнього зараження COVID-19”, — зазначив директор KDCA Чон Ин Кен.
Повідомляють, що у Південній Кореї станом на серпень із 731 вагітної, яка була інфікована коронавірусом, приблизно 2% хворіли у тяжкій формі.
Водночас експерти порадили вагітним, в яких термін менший за 12 тижнів, перед щепленням проконсультуватися з лікарем.
Додамо
Станом на 5 жовтня у Південній Кореї повністю вакциновано приблизно 63% дорослого населення.
Також наступного місяця хочуть розпочати вакцинацію дітей віком від 12 до 17 років, а наступного тижня провести ревакцинацію для людей віком від 75 років.
У країні також розробляють план щодо того, як навчитися жити з COVID-19. Він передбачатиме поетапні послаблення карантинних обмежень.
Нагадаємо
Уряд Південної Кореї на два тижні продовжив дотримання соціальної дистанції через зростання кількості хворих на коронавірус.