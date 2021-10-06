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У Південній Кореї вагітних вакцинуватимуть проти COVID-19

У Південній Кореї вагітних вакцинуватимуть проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Уряд Південної Кореї цього тижня почне резервувати вакцини проти коронавірусу для вагітних. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У Південній Кореї до кінця жовтня планують щепити проти коронавірусу 80% усіх дорослих. Влада вирішила прискорити темпи вакцинації за допомогою вагітних.

За даними Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань (KDCA), вагітні можуть записатися на вакцинацію проти коронавірусу з п’ятниці, 8 жовтня.

Щеплення вагітним робитимуть із 18 жовтня вакцинами Pfizer та Moderna.

“Вакцини безпечні для вагітних жінок і можуть значно знизити ризик їхнього зараження COVID-19”, — зазначив директор KDCA Чон Ин Кен.

Повідомляють, що у Південній Кореї станом на серпень із 731 вагітної, яка була інфікована коронавірусом, приблизно 2% хворіли у тяжкій формі.

Водночас експерти порадили вагітним, в яких термін менший за 12 тижнів, перед щепленням проконсультуватися з лікарем.

Додамо

Станом на 5 жовтня у Південній Кореї повністю вакциновано приблизно 63% дорослого населення.

Також наступного місяця хочуть розпочати вакцинацію дітей віком від 12 до 17 років, а наступного тижня провести ревакцинацію для людей віком від 75 років.

У країні також розробляють план щодо того, як навчитися жити з COVID-19. Він передбачатиме поетапні послаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо

Уряд Південної Кореї на два тижні продовжив дотримання соціальної дистанції через зростання кількості хворих на коронавірус.

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