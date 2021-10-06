В Южной Корее беременных будут вакцинировать от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Правительство Южной Кореи на этой неделе начнет резервировать вакцины от коронавируса для беременных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В Южной Корее к концу октября планируют привить от коронавируса 80% всех взрослых. Власти решили ускорить темпы вакцинации с помощью беременных.
По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), беременные могут записаться на вакцинацию от коронавируса с пятницы, 8 октября.
Прививки беременным будут делать с 18 октября вакцинами Pfizer и Moderna.
“Вакцины безопасны для беременных женщин и могут значительно снизить риск их заражения COVID-19”, — отметил директор KDCA Чон Ын Кен.
Сообщают, что в Южной Корее по состоянию на август с 731 беременной, которая была инфицирована коронавирусом, примерно 2% болели в тяжелой форме.
В то же время эксперты посоветовали беременным, у которых срок меньше 12 недель, перед прививкой проконсультироваться с врачем.
Добавим
По состоянию на 5 октября в Южной Корее полностью вакцинировано примерно 63% взрослого населения.
Также в следующем месяце хотят начать вакцинацию детей от 12 до 17 лет, а на следующей неделе провести ревакцинацию для людей в возрасте от 75 лет.
В стране также разрабатывают план того, как научиться жить с COVID-19. Он будет предусматривать поэтапные ослабления карантинных ограничений.
Напомним
Правительство Южной Кореи на две недели продлило соблюдение социальной дистанции из-за роста количества больных коронавирусом.