У Підмосков'ї впав літак: екстернні служби РФ з'ясовують деталі події
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Екстрені служби Підмосков'я перевіряють інформацію про катастрофу пасажирського літака, передає УНН з посиланням на телеграм-канал Mash.
“Екстрені служби Підмосков’я перевіряють інформацію про катастрофу пасажирського літака в Раменському районі Московської області”, — сказано в повідомленні.
За попередніми даними, мова йде про зниклий з екранів радарів літак Ан-148.
Джерела телеграм-каналу уточнюють, що літак Ан-148 вилетів з аеропорту Домодєдово о 14:21, однак, через 7 хвилин після зльоту о 14:28 він несподівано зник з екранів радарів.
Зазначається, що в МНС Росії підтвердили факт аварії літака, знайдені уламки. Однак подробиць події поки немає, про кількість жертв не повідомляється.
З’явилася інформація про те, що літак був вантажний і виконував рейс “Пошти Росії”, за іншими даними на борту могло знаходиться 65 пасажирів і екіпаж.
“Пошта РФ” уточнила, що літак, який впав у Підмосков'ї не має до них ніякого відношення.
Нагадаємо, в американському штаті Арізона розбився вертоліт, що виконував туристичний рейс над національним парком “Гранд-Каньйон”.