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У п'ятницю Зеленський зустрінеться з Байденом у Вашингтоні - Блінкен

У п'ятницю Зеленський зустрінеться з Байденом у Вашингтоні - Блінкен

Київ • УНН

 • 21212 перегляди

Держсекретар США Блінкен анонсував зустріч Зеленського і Байдена 13 вересня. Обговорюватимуться питання далекобійної зброї та "план перемоги України", який Зеленський планує представити.

У п'ятницю, 13 вересня, президент України Володимиром Зеленський зустрінеться з лідером Білого дому Джо Байденом. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції в МЗС, передає УНН

Деталі

За два дні буде зустріч наших керівників у Вашингтоні

— заявив Блінкен.

Він також розповів, що сьогодні під час візиту в Київ обговорював з представниками України питання дозволу бити далекобійною зброєю по Росії.

Я передам те, що я тут почув, президенту у Вашингтон. І наші президенти зустрінуться пізніше в п'ятницю в ООН. Потреби змінюються, змінюється поле бою. Я впевнений, що так і буде продовжуватися, бо ситуація змінюється. Ескалація - це фактор, який ми враховуємо, але він не вирішальний

- підсумував Блінкен. 

ОНОВЛЕНО

Як пояснили журналісту УНН в МЗС Зеленський та Байден не будуть зустрічатися у Вашингтоні 13 вересня. Перекладені синхроністом МЗС України слова держсекретаря США Ентоні Блінкена можна було зрозуміти, як анонс зустрічі президентів США та України.

Утім, як пояснили в МЗС України, він мав на увазі зустріч президента Джо Байдена з британським премʼєром Кіром Стармером.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що він планує у вересні представити президенту США Джо Байдену "план перемоги України". Також він хоче його показати кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Зеленський повідомляв, що "План перемоги України" не залежить від росії. Він може бути реалізований завдяки міжнародним партнерам.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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