У п'ятницю Зеленський зустрінеться з Байденом у Вашингтоні - Блінкен

У п'ятницю, 13 вересня, президент України Володимиром Зеленський зустрінеться з лідером Білого дому Джо Байденом. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції в МЗС, передає УНН.

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Він також розповів, що сьогодні під час візиту в Київ обговорював з представниками України питання дозволу бити далекобійною зброєю по Росії.

Я передам те, що я тут почув, президенту у Вашингтон. І наші президенти зустрінуться пізніше в п'ятницю в ООН. Потреби змінюються, змінюється поле бою. Я впевнений, що так і буде продовжуватися, бо ситуація змінюється. Ескалація - це фактор, який ми враховуємо, але він не вирішальний