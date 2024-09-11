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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В пятницу Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне - Блинкен

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 17:17  •  11629 просмотра

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Госсекретарь США Блинкен анонсировал встречу Зеленского и Байдена 13 сентября. Будут обсуждаться вопросы дальнобойного оружия и «план победы Украины», который Зеленский планирует представить.

В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидером Белого дома Джо Байденом.Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в МИД, передает УНН.

Детали

Через два дня будет встреча наших руководителей в Вашингтоне

- заявил Блинкен.

Он также рассказал, что сегодня во время визита в Киев обсуждал с представителями Украины вопрос разрешения бить дальнобойным оружием по России.

Я передам то, что я здесь услышал президенту в Вашингтон.И наши президенты встретятся позже в пятницу в ООН.Потребности меняются, меняется поле боя.Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется.Эскалация – это фактор, который мы учитываем, но он не решающий

- подытожил Блинкен. 

ОБНОВЛЕНО

Как пояснили журналисту в МИД Зеленский и Байден не будут встречаться в Вашингтоне 13 сентября.Переведенные синхронистом МИД Украины слова госсекретаря США Энтони Блинкена можно понять, как анонс встречи президентов США и Украины.

Впрочем, как объяснили в МИД Украины, он имел в виду встречу президента Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что он планирует в сентябре представить президенту США Джо Байдену "план победы Украины". Также он хочет его показать кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.

Зеленский сообщал, что "План победы Украины" не зависит от России. Он может быть реализован благодаря международным партнерам.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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