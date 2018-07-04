У Петербурзі перед матчем ЧС активісти провели акцію, є затримані

Активістів затримали на Крестовському острові і повезли до відділу поліції. Співробітники сказали, що на них складуть протокол за статтею про порушення порядку проведення акції (ст. 20.2 КоАП).

Всього затриманих четверо. Троє неповнолітні. Станом на 20:44 одній із затриманих викликали швидку. Їй надавали медичну допомогу. Агентство Reuters пише, що затримана активістка Ліка Петровська, дівчині 16 років. Вона лягла на постамент статуї Забиваки (талісмана ЧС-2018 в РФ) в закривавленому одязі.

“Ми хотіли звернути увагу на те, що незалежно від того, що ви показуєте іноземцям, все всередині не так добре і красиво”, — сказала вона в інтерв’ю Reuters.

“Не важливо, що показують хороші речі, люди в Росії, як і раніше, страждають”, — додала вона. Петровська зазначила, що однією з проблем, до яких вона хотіла привернути увагу, є ув’язнення в російській в’язниці українського режисера Олега Сенцова.

Як повідомляв УНН, українського бранця Кремля Клиха знайшли у тюремній психлікарні в Магнітогорську.