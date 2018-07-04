В Петербурге перед матчем ЧМ активисты провели акцию, есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Санкт-Петербурге полиция задержала активистов движения “Весна”, которые устроили акцию против пыток и репрессий перед матчем чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Активистов задержали на Крестовском острове и повезли в отдел полиции. Сотрудники сказали, что на них составят протокол по статье о нарушении порядка проведения акции (ст. 20.2 КоАП).
Всего задержанных четверо. Трое несовершеннолетних. По состоянию на 20:44 одной из задержанных вызвали скорую. Ей оказывали медицинскую помощь. Агентство Reuters пишет, что задержана активистка Лика Петровская, девушке 16 лет. Она легла на постамент статуи Забиваки (талисмана ЧМ-2018 в РФ) в окровавленной одежде.
“Мы хотели обратить внимание на то, что независимо от того, что вы показываете иностранцам, все внутри не так хорошо и красиво”, — сказала она в интервью Reuters.
“Не важно, что показывают хорошие вещи, люди в России, по-прежнему страдают”, — добавила она. Петровская отметила, что одной из проблем, с которыми она хотела привлечь внимание, является заключение в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова.
Как сообщал УНН, Украинский пленника Кремля Клих нашли в тюремной психбольницы в Магнитогорске.