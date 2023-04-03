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У першу чергу вивозитимуть жінок та дітей: на Херсонщині окупанти складають списки на "евакуацію"

У першу чергу вивозитимуть жінок та дітей: на Херсонщині окупанти складають списки на "евакуацію"

Київ • УНН

 • 1099641 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На окупованій Херсонщині рашисти складають списки на "евакуацію" місцевих до рф або Криму, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, у Скадовському районі Херсонської області, російська окупаційна так звана влада розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію російської федерації.

Відомо, що "евакуація" поки що проводитиметься на добровільній основі, у першу чергу вивозитимуть жінок та дітей.

Раніше

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 175 160 осіб, 3619 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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