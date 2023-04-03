В первую очередь будут вывозить женщин и детей: на Херсонщине оккупанты составляют списки на "эвакуацию"

Детали

По данным Генштаба, в Скадовском районе Херсонской области, российские оккупационные так называемые власти начали составление списков лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию российской федерации.

Известно, что "эвакуация" пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 160 человек, 3619 танков и сотен единиц военной техники.