В первую очередь будут вывозить женщин и детей: на Херсонщине оккупанты составляют списки на "эвакуацию"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На оккупированной Херсонщине рашисты составляют списки на "эвакуацию" местных в рф или Крым, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, в Скадовском районе Херсонской области, российские оккупационные так называемые власти начали составление списков лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию российской федерации.
Известно, что "эвакуация" пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей.
Ранее
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 160 человек, 3619 танков и сотен единиц военной техники.