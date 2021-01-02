У перший день нового року на Київщині понад 30 ДТП, є жертва

"За 1 січня (на Київщині - ред.) сталася 33 ДТП, з них 7 ДТП - з травмованими, 7 осіб отримали травми та 1 людина загинула", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно на автодорозі "Київ - Одеса" зіштовхнулося відразу вісім автомобілів. Двох людей було шпиталізовано до лікарні.

Як повідомляв УНН, в Україні збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками - за 9 місяців 2020 року проти аналогічного періоду 2019 року на 4,9% - до 2,4 тис. Загалом за 9 місяців 2020 року в Україні сталося 118,8 тисячі ДТП. Це на 3,6% більше, ніж в січні-вересні 2019 року.