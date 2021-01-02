В первый день нового года в Киевской области более 30 ДТП, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Киевской области за первый день нового года, 1 января, произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"За 1 января (в Киевской области - ред.) произошло 33 ДТП, из них 7 ДТП - с травмированными, 7 человек получили травмы и 1 человек погиб", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, недавно на автодороге "Киев - Одесса" столкнулось сразу восемь автомобилей. Два человека были госпитализированы в больницу.
Как сообщал УНН, в Украине увеличилось количество ДТП со смертельным исходом - за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4,9% - до 2,4 тыс. В целом за 9 месяцев 2020 года в Украине произошло 118,8 тысячи ДТП. Это на 3,6% больше, чем в январе-сентябре 2019 года.