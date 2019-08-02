У переході біля станції метро "Університет" у Києві сталася пожежа

Так, 2 серпня о 09:42 до столичних рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Шевченка, 19 у Шевченківському районі.

"По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що поблизу станції метро "Університет" у підземному пішохідному переході, під сходами, горить сміття на площі 4 кв. м. О 09:55 пожежу було локалізовано, а о 09:57 ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Загиблих та травмованих внаслідок інциденту немає. Причина виникнення займання зараз встановлюється.

Нагадаємо, на Південному мосту у Києві згорів легковий автомобіль. Як стало відомо, він загорівся під час руху. Зайнялося у моторному відсіку.