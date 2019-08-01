Пожежа на Південному мосту: стали відомі подробиці

“(В автомобілі —ред.) BMW під час руху в моторному відсіку виникла пожежа. Жінка, яка була за кермом автомобіля, зупинилася та самостійно покинула транспортний засіб. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі”, — йдеться в повідомленні.

Також, зазначається, що причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо, на Південному мосту у Києві згорів легковий автомобіль.

Як повідомляв УНН, під час пожежі на Південному мосту у Києві де згорів легковий автомобіль ніхто не постраждав.