Пожежа на Південному мосту: стали відомі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Автомобіль на Південному мосту в Києві загорівся під час руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України Києва.
“(В автомобілі —ред.) BMW під час руху в моторному відсіку виникла пожежа. Жінка, яка була за кермом автомобіля, зупинилася та самостійно покинула транспортний засіб. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі”, — йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Нагадаємо, на Південному мосту у Києві згорів легковий автомобіль.
Як повідомляв УНН, під час пожежі на Південному мосту у Києві де згорів легковий автомобіль ніхто не постраждав.