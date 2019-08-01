Постраждалих в пожежі на Південному мосту у Києві - немає
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Під час пожежі на Південному мосту у Києві де згорів легковий автомобіль ніхто не постраждав. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ДСНС Києва.
В прес-службі повідомили, що під час пожежі на проспекті Бажана біля метро Славутич в напрямку центру де згорів БМВ Х5 ніхто не постраждав.
Нагадаємо, на Південному мосту у Києві згорів легковий автомобіль.
Як повідомляв УНН, у четвер о 4:48 у с. Тарасівка Києво-Святошинського району на території модульної АЗС виникла пожежа. Одну людину госпіталізовано з опіками.