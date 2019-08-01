Постраждалих в пожежі на Південному мосту у Києві - немає

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Під час пожежі на Південному мосту у Києві де згорів легковий автомобіль ніхто не постраждав. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ДСНС Києва.

В прес-службі повідомили, що під час пожежі на проспекті Бажана біля метро Славутич в напрямку центру де згорів БМВ Х5 ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Південному мосту у Києві згорів легковий автомобіль.

Як повідомляв УНН, у четвер о 4:48 у с. Тарасівка Києво-Святошинського району на території модульної АЗС виникла пожежа. Одну людину госпіталізовано з опіками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

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