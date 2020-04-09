У Павлограді вогнеборці врятували інваліда з палаючого будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Сьогодні о 00:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Південній міста Павлоград, на території приватного домоволодіння горить літня кухня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За викликом одразу було направлено чергові відділення 27-ої державної пожежно-рятувальної частини 6-го держаного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що пожежа виникла всередині літньої кухні та вогнем охоплений дах. Вогнем знищено дах літньої кухні, речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін та стелі. Загальна площа пожежі склала 24 метра. кв.
Під час ліквідації пожежі, вогнеборцями був врятований чоловік з обмеженими можливостями, 1958 року народження. Рятувальники винесли постраждалого з палаючої будівлі на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги, для подальшої госпіталізації до центральної міської лікарні №4 міста Павлоград, з попереднім діагнозом – опіки обох верхніх кінцівок та спини 1-2 ступеню. Стан середньої тяжкості.
Пожежу локалізовано о 00:36 та ліквідовано о 00:41.
До гасіння пожежі залучено 12 людей особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
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