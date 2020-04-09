У Дніпрі згоріла автівка

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У середу о 21:47 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля на проспекті Героїв Соборного району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За викликом негайно направлено чергове відділення 1-ої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що займання виникло моторному відсіку автомобіля Shevrolet Aveo, який знаходиться на тимчасовій зупинці.

Вогнем пошкоджено моторний відсік, лобове скло, колеса, бампер та дошка приладів легкового автомобіля Shevrolet Aveo червоного кольору. Площа пожежі склала 2,5 кв метри.

Пожежу локалізовано о 22:02 та ліквідовано о 22:23.

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

До гасіння пожежі залучено 5 людей особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Нагадаємо, на столичній Дарниці горів склад.

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