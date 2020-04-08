На столичній Дарниці горить склад: перекрито вулицю Бориспільську
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Дарницькому районі Києва триває гасіння пожежі у складському приміщенні. Тож правоохоронці перекрили вулицю Бориспільську. Про це кореспонденту УНН повідомив пресофіцер Дарницького управління поліції Києва Євген Ласкін.
"Велика пожежа. Перекрита вулиця Бориспільська – там метрів 100. Працюють пожежники та поліцейські, встановлюють обставини події – чому пожежа", - розповів Ласкін.
Додамо, що деякі свідки події чули вибухи. Проте пресофіцер зазначив, що про вибухи поки що нічого не відомо, і більше інформації буде пізніше.
Нагадаємо, що у Дарницькому районі Києва триває гасіння пожежі в складському приміщенні, площею 2000 м кв.