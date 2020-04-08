Загорілись дрова: на столичній Дарниці гасять масштабну пожежу в складському приміщенні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Дарницькому районі Києва триває гасіння в складському приміщенні пожежі, площею 2000 м кв. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"У столиці триває ліквідація пожежі в складському приміщені. О 14:50 в Дарницькому районі столиці по вул. Бориспільська, 9 виникло загорання дров з розповсюдженням на одноповерхову складську будівлю по зберіганню лакофарбових матеріалів на площі 500 м кв. О 15:35 площа пожежі становить 2000 м кв", - йдеться у повідомленні.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

За інформацією на 16:45, пожежу все ще намагаються загасити.

"Без змін. Проблема полягає у тому, що немає пожежної гідрації на території об’єкту", - повідомила речниця ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.

Як раніше повідомлялося в УНН, відновлювальні роботи після пожежі у тунелі під вулицею Хрещатик у столиці поки що не можна розпочинати через загазованість і високу концентрацію шкідливих речовин у повітрі.

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