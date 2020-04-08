Підземна пожежа на Хрещатику: відновлювальні роботи не розпочали через загазованість

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Відновлювальні роботи після пожежі в тунелі під вулицею Хрещатик у столиці поки що не можна розпочинати через загазованість і високу концентрацію шкідливих речовин у повітрі. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.