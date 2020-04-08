Підземна пожежа на Хрещатику: відновлювальні роботи не розпочали через загазованість
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Відновлювальні роботи після пожежі в тунелі під вулицею Хрещатик у столиці поки що не можна розпочинати через загазованість і високу концентрацію шкідливих речовин у повітрі. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Зараз, за даними столичних рятувальників, відновлювальні роботи в тунелі розпочати поки що неможливо. Буквально вчора там проводили чергові заміри повітря. Через велику загазованість та концентрацію продуктів горіння вирішили трохи зачекати. Також рятувальники постійно перевіряють кабелі, що не згоріли під час пожежі”, — сказав Кличко.
За його словами, як тільки буде дозвіл на проведення робіт, члени спеціальної комісії розпочнуть своє розслідування щодо причин загоряння. І ретельно обстежать увесь тунель.
“За нашою інформацією, там проходили комунікації кількох великих компаній. Аби не припиняти свою роботу, вони використовують резервні мережі”, — сказав мер міста.
Нагадаємо, у ніч на 5 квітня на столичному Хрещатику у підземному колекторі спалахнула пожежа.