Подземный пожар на Крещатике: восстановительные работы не начали из-за загазованности

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Восстановительные работы после пожара в тоннеле под улицей Крещатик в столице пока нельзя начинать из-за загазованности и высокой концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.