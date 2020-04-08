Загорелись дрова: на столичной Дарнице тушат масштабный пожар в складском помещении
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Дарницком районе Киева продолжается тушение в складском помещении пожара, площадью 2000 м кв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В столице продолжается ликвидация пожара в складском помещении. В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 м кв. В 15:35 площадь пожара составляет 2000 м кв", - говорится в сообщении.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
По информации на 16:45, пожар все еще пытаются потушить.
"Без изменений. Проблема заключается в том, что нет пожарной гидрации на территории объекта", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
Как ранее сообщалось в УНН, восстановительные работы после пожара в тоннеле под улицей Крещатик в столице пока нельзя начинать из-за загазованности и высокой концентрации вредных веществ в воздухе.