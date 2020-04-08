На столичной Дарнице горит склад: перекрыта улица Бориспольская
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Дарницком районе Киева продолжается тушение пожара в складском помещении. Поэтому правоохранители перекрыли улицу Бориспольскую. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин.
"Крупный пожар. Перекрытая улица Бориспольская - там метров 100. Работают пожарные и полицейские, устанавливают обстоятельства происшествия - почему пожар", - рассказал Ласкин.
Добавим, что некоторые свидетели происшествия слышали взрывы. Однако пресс-офицер отметил, что о взрывах пока ничего не известно, и больше информации будет позже.
Напомним, что в Дарницком районе Киева продолжается тушение пожара в складском помещении, площадью 2000 м кв.