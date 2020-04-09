В Днепре сгорела машина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В среду в 21:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на проспекте Героев Соборного района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По вызову немедленно направлено дежурное отделение первой государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что возгорание возникло моторном отсеке автомобиля Shevrolet Aveo, который находится на временной остановке.
Огнем поврежден моторный отсек, лобовое стекло, колеса, бампер и доска приборов легкового автомобиля Shevrolet Aveo красного цвета. Площадь пожара составила 2,5 метра. кв.
Пожар локализован в 22:02 и ликвидирован в 22:23.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.
Напомним, на столичной Дарнице горел склад.