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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45754 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54355 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68530 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78843 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101730 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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В Павлограде пожарные спасли инвалида из горящего дома

В Павлограде пожарные спасли инвалида из горящего дома

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сегодня в 00:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на улице Южной города Павлоград, на территории частного домовладения горит летняя кухня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По вызову сразу были направлены дежурные отделения двадцать седьмой государственной пожарно-спасательной части 6-го подержанного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник внутри летней кухни и огнем охвачена крыша. Огнем уничтожена крыша летней кухни, предметы домашнего обихода, мебель и внутренняя облицовка стен и потолка. Общая площадь пожара составила 24 кв метра.

Во время ликвидации пожара, пожарными был спасен мужчина с ограниченными возможностями, 1958 года рождения. Спасатели вынесли пострадавшего из горящего здания на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи, для дальнейшей госпитализации в центральную городскую больницу №4 города Павлоград, с предварительным диагнозом - ожоги обеих верхних конечностей и спины 1-2 степени. Состояние средней тяжести.

Пожар локализован в 00:36 и ликвидирован в 00:41.

К тушению пожара привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Напомним, в Днепре сгорела машина.

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