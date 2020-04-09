В Павлограде пожарные спасли инвалида из горящего дома

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сегодня в 00:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на улице Южной города Павлоград, на территории частного домовладения горит летняя кухня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.