В Павлограде пожарные спасли инвалида из горящего дома
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сегодня в 00:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на улице Южной города Павлоград, на территории частного домовладения горит летняя кухня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По вызову сразу были направлены дежурные отделения двадцать седьмой государственной пожарно-спасательной части 6-го подержанного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник внутри летней кухни и огнем охвачена крыша. Огнем уничтожена крыша летней кухни, предметы домашнего обихода, мебель и внутренняя облицовка стен и потолка. Общая площадь пожара составила 24 кв метра.
Во время ликвидации пожара, пожарными был спасен мужчина с ограниченными возможностями, 1958 года рождения. Спасатели вынесли пострадавшего из горящего здания на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи, для дальнейшей госпитализации в центральную городскую больницу №4 города Павлоград, с предварительным диагнозом - ожоги обеих верхних конечностей и спины 1-2 степени. Состояние средней тяжести.
Пожар локализован в 00:36 и ликвидирован в 00:41.
К тушению пожара привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.
Напомним, в Днепре сгорела машина.