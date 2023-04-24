У ПАРЄ відбудуться дебати щодо ролі рф в ескалації ситуації в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У ПАРЄ 27 квітня відбудуться дебати щодо ролі росії в ескалації ситуації в Молдові. Про це повідомив нардеп і член постійної делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.
Цитата
«У четвер у ПАРЄ відбудуться дебати щодо ролі росії в ескалації ситуації в Молдові», - написав Гончаренко.
Доповнення
У ПАРЄ відбудуться термінові дебати 27 квітня, які будуть стосуватися переміщення українських дітей на територію росії та тимчасово окуповані території України.
Президент Майя Санду повідомляла, що мета кремля — підірвати урядову арку в Кишиневі та поставити до керівництва проросійських представників, щоб мати можливість використати Республіку Молдова проти України.