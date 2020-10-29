У партії “Слуга народу” великий потенціал для зростання — Дубінський

“У нас (партії „Слуга народу“, — ред.) є шанс добитися того, щоб наші виборці прийшли і показники були вищими, але, для цього нам потрібно подолати те розчарування, яке є в людей. Тому що коли ми в парламенту голосуємо не за те, що обіцяли, а підміняємо ці обіцянки в вигляді зниження податків, підвищення рівня добробуту населення, зниження тарифів, підвищення захищеності людей в медицині і якості освіти, підміняємо це клановими інтересами, нібито, гральний бізнес, який уві сні страшного не снився нікому з українців, ясна річ, люди розчаровуються. У нас зараз є шанси, ми можемо це показати, і я думаю потенціал для зростання у партії зберігається, він є і дуже гарним”, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше в “Слугу народу” заявляв, що підтримка партії “Слуга народу” на місцевих виборах була менше, ніж на минулих виборах через прийняті реформи, які не всім подобаються і тому, що опоненти мали власні медіа.

Як раніше повідомляв УНН, чергові місцеві вибори в Україні проводилися 25 Жовтень 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборів 25 жовтня склала 36,88%.