У партии "Слуга народа" большой потенциал для роста - Дубинский

“У нас (партии „Слуга народа“, — ред.) есть шанс добиться того, чтобы наши избиратели пришли и показатели были выше, но для этого нам нужно преодолеть то разочарование, которое есть у людей. Потому что когда мы в парламент голосуем не за то, что обещали, а подменяем эти обещания в виде снижения налогов, повышения уровня благосостояния населения, снижение тарифов, повышение защищенности людей в медицине и качества образования, подменяем это клановыми интересами, якобы, игорный бизнес, который во страшном сне не снился никому из украинцев, конечно, люди разочаровываются. У нас сейчас есть шансы, мы можем это показать, и я думаю потенциал для роста в партии сохраняется, он есть и очень хороший”, — отметил он.

Напомним, ранее в “Слуге народа” заявлял, что поддержка партии “Слуга народа” на местных выборах была меньше, чем на прошлых выборах из-за принятых реформ, которые не всем нравятся и потому, что оппоненты имели собственные медиа.

Как ранее сообщал УНН, очередные местные выборы в Украине 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборов 25 октября составила 36,88%.