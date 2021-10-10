У Парижі заарештували пілота, який збирався протаранити собор Паризької Богоматері

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Відомо, що підозрюваний, колишній пілот авіакомпанії, у вільний час зазвичай керував туристичним літаком типу Cessna. Родичі сповістили владу про наміри чоловіка протаранити собор. Також відомо, що п'ятдесятирічний колишній пілот страждає серйозними психічними проблемами. Йому належало пройти медичне обстеження, після якого його могли госпіталізувати.

ЗМІ відзначають, що під час обшуку його готельного номера в Парижі не було виявлено жодних ознак запланованого нападу на собор Паризької Богоматері.

Нагадаємо

Сильна пожежа спалахнула в соборі Паризької Богоматері в квітні 2019 року. Осередок знаходився в районі шпиля, де за кілька годин до цього проводилися ремонтні роботи. Полум'я повністю знищило дерев'яний дах. Вогонь вдалося загасити лише вранці наступного дня. Собор зміцнили і підготували до реставрації.