В Париже арестовали пилота, намеревавшегося протаранить собор Парижской Богоматери
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В округе Парижа возле церкви Сен-Сюльпис был арестован мужчина за то, что хотел протаранить собор Парижской Богоматери на борту небольшого самолета. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNEWS.
Детали
Известно, что подозреваемый, бывший пилот авиакомпании, в свободное время обычно управлял туристическим самолетом типа Cessna. Родственники оповестили власти о намерениях мужчины протаранить собор. Также известно, что пятидесятилетний бывший пилот страдает серьезными психическими проблемами. Ему предстояло медицинское обследование, после которого его могли госпитализировать.
СМИ отмечают, что во время обыска его гостиничного номера в Париже не было обнаружено никаких признаков запланированного нападения на собор Парижской Богоматери.
Напомним
Сильный пожар вспыхнул в соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года. Очаг находился в районе шпиля, где за несколько часов до этого проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу. Огонь удалось потушить лишь утром следующего дня. Собор укрепили и подготовили к реставрации.