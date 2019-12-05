У Парижі тимчасово закрили Ейфелеву вежу через страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Ейфелева вежа в Парижі закрита для відвідувань 5 грудня через страйк профспілок Франції. Про це повідомляється на сторінці вежі в Twitter, передає УНН.
"Через національний страйк я сьогодні закрита. Доступ до моєї еспланади (відкритого майданчика) залишається відкритим і безкоштовним", - написали в блозі вежі.
У свою чергу, Музей Лувра залишається відкритим, незважаючи на страйки, проте сьогодні можна відвідати не всі експозиції.
"Музей відкритий сьогодні. У зв'язку зі страйками громадського транспорту у четвер, 5 грудня, деякі виставкові зали будуть закриті. Відвідувачі з заброньованими квитками зможуть відвідати експозиції Léonard", - написали на сторінці музею в Twitter.
Нагадаємо, у Франції почалася національний страйк проти пенсійної реформи - 5 грудня в країні заздалегідь назвали "чорним четвергом".
У Парижі дуже багато театрів були змушені скасувати заплановані на вечір вистави. Головні музеї столиці оголосили про ризик повного або часткового закриття у зв'язку зі страйком. Дирекція Лувру не виключає, що музей відкриється пізніше звичайного. У музеї Орсе допускають закриття всіх експозицій.
Нагадаємо, у столиці Франції введені підвищені заходи безпеки через побоювання заворушень.